Kritik an Fallon Sherrocks Darts-WM-Teilnahme

Der Weltverband PDC hatte erst wenige Wochen vor der WM entschieden, dass Sherrocks Titel beim World Matchplay im Sommer doch für die Qualifikation reicht. Für die PDC ist Sherrock, die vor drei Jahren als erste Frau in der Geschichte WM-Spiele gegen Männer gewann, gut zu vermarkten. Die „Queen of the Palace“ hat am Dienstagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Engländer Ricky Evans ihren ersten Auftritt bei der WM.