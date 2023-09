Lange vor erster Ironman-WM in Nizza: Auch positive Aspekte

Anders als sonst wird in diesem Jahr die Weltmeisterschaft über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen an zwei Orten und getrennt nach Geschlechtern ausgetragen. Die Männer mit dem hessischen Weltmeister von 2017 und 2018 und dem dreimaligen Weltmeister Jan Frodeno bei dessen letztem großen Rennen treten am 10. September in Nizza an. Die Frauen starten gut einen Monat später im Mekka des Triathlons auf Hawaii. 2024 wird gewechselt.