Ludwig/Lippmann im Halbfinale der Beach-Volleyball-EM

„Das ist unser siebtes internationales Turnier. Wir haben uns step by step reingearbeitet“, sagte Ludwig, die die erste Saison mit Lippmann spielt, nach dem klaren Erfolg über die Niederländerinnen. Zuvor hatten sich Ludwig/Lippmann etwas überraschend in einem deutschen Achtelfinale in zwei Sätzen mit 21:19 und 21:18 gegen Svenja Müller/Cinja Tillmann (Düsseldorf/Münster) durchgesetzt. Müller/Cillmann, die bei der WM im vergangenen Jahr in Rom Bronze geholt hatten, beendeten das Kontinental-Turnier auf Platz neun.