Ludwig/Lippmann und Ehlers/Wickler in der K.o.-Runde

Enttäuschend verlief der zweite Auftritt bei der in der Höhe von etwa 2400 Meter stattfindenden WM für Sandra Ittlinger und Karla Borger. Nach ihrem Starterfolg gegen die Brasilianerinnen Agatha und Rebecca musste sich das in Stuttgart trainierende Duo den favorisierten Amerikanerinnen Sara Hughes und Kelly Cheng mit 12:21, 17:21 geschlagen geben. Sie haben trotz der Niederlage gute Chancen auf die K.o.-Runde. Ihre nächsten Gegnerinnen sind am Dienstag die mexikanischen Außenseiterinnen Katherine Albarran und Yamilet Vidaurrazaga.