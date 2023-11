Ma Long verliert Tischtennis-Finale in Frankfurt

Nach Siegen gegen Dimitrij Ovtcharov und Frankreichs Supertalent Felix Lebrun unterlag der dreimalige Einzel-Weltmeister aus China dem Taiwaner Lin Yun-Ju in 1:4 Sätzen. Ma Longs Endspiel-Gegner ist 22 Jahre alt, steht in der Weltrangliste auf Platz zwölf und spielt in der Champions League zusammen mit Ovtcharov für den deutschen Club TTC Neu-Ulm.