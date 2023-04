Mainzer Futsaler jubeln über spätes Tor in Aufstiegsrunde

Mainz hat so weiter die Chance, in die Bundesliga zurückzukehren. Beide Mannschaften verbuchten vor rund 150 Zuschauern große Möglichkeiten, bei den Mainzern erwischte Torwart Iljas Abazi einen glänzenden Tag. Den brauchen die Mainzer auch im zweiten Spiel, das erst am 29. April um 18.30 Uhr in der Gustav-Stresemann-Halle steigt. Gegner ist dann Kickers Offenbach/SV Pars Neu-Isenburg.