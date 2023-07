Mainzer Speerwerfer ist wieder Deutscher Meister

Kassel. Der Mainzer Julian Weber ist momentan das Nonplusultra des nationalen Speerwerfens. Bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel gewann der Athlet des USC Mainz den Titel zum dritten Mal in Folge. Mit 88,72 Metern überbot der Europameister von 2022 um mehr als 30 Zentimeter seine persönliche Jahresbestleistung, die er beim Pfingstsportturnier in Rehlingen geworfen hatte. Der 28-Jährige schaute seinem besten Wurf in Kassel sogar noch kritisch hinterher. Dann aber sah er, wie weit der Speer flog und riss die Arme unter dem Jubel des Publikums hoch.