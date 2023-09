Mainzer Sport: Was Sie am Wochenende nicht verpassen dürfen

Bezirksliga Rheinhessen: TuS Neuhausen – FSV Saulheim (So., 15.00), VfR Nierstein – Nibelungen Worms (So., 15.00), SV Horchheim – SV Guntersblum (So., 15.00), FC Aksu Mainz – TSG Pfeddersheim II (So., 15.00), Klein-Winternheim – TuS Marienborn II (So., 15.00), TSV Mommenheim – FSV Oppenheim (So., 15.00), FSV Nieder-Olm – Fontana Finthen (So., 15.00), VfL Gundersheim – Fortuna Mombach (So., 15.00).