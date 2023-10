Mehrkampf-Europameisterin sagt WM-Starts ab

Die Titelverteidigerin am Boden sollte sowohl an ihrem Spezialgerät als auch beim Sprung starten. „Ich bin so enttäuscht, dass ich nicht mehr bei diesen Weltmeisterschaften starten kann - mein Land zu repräsentieren, bedeutet mit so viel“, erklärte Gadirova in der Verbandsmitteilung. Sie wolle nun die anderen britischen Turner anfeuern und freue sich darauf, ihre Genesung zu beginnen und ihren Weg zu den Olympischen Spielen in Paris fortzusetzen.