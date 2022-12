Michael Ebling: „Mehr als nur Spiel, Spaß und Wettkampf”

Wie stehen Sie zur sportpolitischen Struktur im Land? Ist die Gliederung in drei selbstständige Sportbünde zeitgemäß? Verschärfen Sie den Druck auf die regionalen Fachverbände, sich landesweit zu organisieren? Die viergliedrige Struktur ist in Rheinland-Pfalz bereits seit Jahrzehnten vorhanden und aus dem Selbstorganisationsrecht des Sports erwachsen. Natürlich gibt es auch in etablierten Systemen immer Verbesserungspotenzial, sodass sich der Sport selbst eine Organisationsanalyse auferlegt hat. Erste Vorschläge wurden bereits umgesetzt, weitere sollen folgen. Gerade beim Leistungs- und Nachwuchsleistungssport kann es Sinn ergeben, dass man sich landesweit einheitlich organisiert. Da ist man in Rheinland-Pfalz auf einem guten Weg und wir sind mit dem Sport dazu in einem ständigen Austausch.

Sie hatten ein erstes Treffen mit Spitzenfunktionären des LSB und der Sportbünde – wie war Ihr Eindruck? Ich bin freundlich empfangen worden und es war aus meiner Sicht ein sehr angenehmes und konstruktives Gespräch. Gemeinsam haben wir vereinbart, uns regelmäßig auszutauschen und die guten Gespräche, die es seit Jahren gibt, fortzuführen. Die Wege sind kurz, die Dialoge gut. Es geht uns ja um die gemeinsame Sache: den Sport im Land voranzubringen und der besonderen Situation im Ahrtal Rechnung zu tragen.

Den organisierten Sport drängt es, an die Staatskanzlei angedockt zu werden. Wie stehen Sie dazu? Ein Sportministerium gibt es in Rheinland-Pfalz schon lange und das hat sich meines Erachtens bewährt. So ist es übrigens auch in 14 weiteren Ländern, bei denen der Sport entweder im Innen- oder im Bildungsbereich angesiedelt ist. Wir sind da also in guter Gesellschaft. In der Tat ist der Sport aber eine Querschnittsaufgabe und muss in allen politischen Bereich mitgedacht werden. Der Sportunterricht läuft im Bildungsministerium, bei der Landesinitiative ‚Land in Bewegung‘ ist grundsätzlich das Gesundheitsministerium an Bord.

Was erwarten Sie vom Sport? Der Sport wird in erster Linie von Ehrenamtlichen getragen, die viel Zeit und Herzblut investieren, damit Vereine funktionieren, Nachwuchsangebote stattfinden und der Wettkampfbetrieb läuft. Da sollte man sich mit Erwartungen zurückhalten und einfach mal Danke sagen. An die hauptamtlichen Sportfunktionäre habe ich allerdings den Wunsch, dass sie sich bei weitreichenden Entscheidungen, wie beispielsweise der Vergabe von Großsportveranstaltungen, künftig stärker an klaren Werten orientieren. Das würde dem Ansehen des Sports insgesamt zugutekommen.

Welchen Stellenwert hat für Sie der Nachwuchsleistungssport beziehungsweise Spitzensport in Rheinland-Pfalz? Der Nachwuchsleistungssport bildet die Basis für spätere Spitzenleistungen auf Weltniveau. Der Landessportbund hat in enger Abstimmung mit dem Innenministerium bereits vor einigen Jahren ein neues Konzept zur Strukturierung des Leistungssports in Rheinland-Pfalz aufgestellt und in Teilen schon umgesetzt. Das Land hat dabei die Mittel für diesen Bereich mehr als verdoppelt. Und auch bei der Sportministerkonferenz in Mainz haben wir uns mit einer noch besseren Leistungssportförderung auseinandergesetzt, damit deutsche Athletinnen und Athleten bei den großen Wettkämpfen bald wieder mehr Medaillen holen. Als Vorsitzender stand und stehe ich dazu natürlich im ständigen Austausch mit dem Bundesinnenministerium und dem Deutschen Olympischen Sportbund. Es ist ein gemeinsames Ziel und ein gemeinsamer Prozess

Welches Thema ist aus ihrer Sicht für die weitere Entwicklung des Nachwuchsleistungssports in RLP besonders relevant? Ganz wichtig sind die Trainerinnen und Trainer. Deshalb haben wir auch Mittel für rund 20 neue Trainerinnen und Trainer zur Verfügung gestellt. Das ist uns wirklich ein Anliegen. Die Modernisierung der Infrastruktur an unseren Stützpunkten und die Schaffung neuer Sportstätten wie der Kletterturm und eine Radrennbahn in Kaiserslautern oder auch die Ertüchtigung der Universitätssporthalle in Mainz sind wichtige Mosaiksteine.

Bei den Schwimmbädern drückt zurzeit am meisten der Schuh. Müssen wir befürchten, dass Rheinland-Pfalz ein Land der Nichtschwimmer wird? Rheinland-Pfalz hat eine vergleichsweise hohe Schwimmbaddichte bezogen auf die Einwohnerzahl. In den meisten anderen Bundesländern müssen sich mehr Menschen ein Bad teilen. Da sind wir ganz gut aufgestellt. Richtig ist aber, dass durch die Corona-Pandemie der Schwimmunterricht gelitten hat. Wir haben deshalb als Ergänzung zum Schwimmunterricht in den Schulen im Jahr 2021 begonnen, das Schwimmprogramm „Kinder lernen schwimmen“ maßgeblich zu fördern. Damit werden nicht nur Anfängerschwimmkursen bezuschusst, sondern auch Ausbildungskosten für Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer sowie Mietkosten für Bäder, die in den Vereinen anfallen. Daneben wird das bereits seit Jahren laufende Kleinkinderschwimmen der DLRG von uns gefördert

Gäbe es mit Ihnen einen Lockdown im Sport? Ich sehe aktuell gar keinen Anlass dazu.