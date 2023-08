Mischa Zverev: „Mein Bruder wollte mich immer besiegen“

Bei Grand-Slam-Turnieren ist ihr Bruder in der Regel spätestens in der zweiten Woche deutscher Alleinunterhalter. Wie schwierig ist diese Rolle? Wir können daran nicht viel ändern, außer den Sport populärer zu machen und zu hoffen, dass in den nächsten 20 Jahren was passiert. Aber ich finde, dem deutschen Tennis geht es gar nicht so schlecht. Klar, wir haben keine Grand-Slam-Sieger wie Steffi, Boris oder Michael. Aber wir haben viele gute Spieler. Es gibt immer solche Phasen. Die Schweiz hatte eine goldene Phase mit Federer, Wawrinka und Hingis. Das wird Jahrzehnte dauern, bis solche Spieler wieder kommen. Es gibt auch Länder, die bringen ständig gute Spieler raus. Wie Spanien, da spielen die Kinder aber auch 365 Tage im Jahr draußen Tennis, das Schulsystem ist ein anderes und die Möglichkeiten sind anders. Aber ich hoffe, dass ich vielleicht mit solchen Events mehr Kinder zum Sport bringe. Und vielleicht gibt es dann doch irgendwann mal einen deutschen Grand-Slam-Sieger, der nicht Zverev heißt.

Was könnte man am System ändern, um den deutschen Tennissport wieder erfolgreicher zu machen?

Um wirklich etwas verändern zu können, musst du radikale Veränderungen machen, und nicht Babyschritt hier, Babyschritt da. Man braucht eine Idee oder einen Fünf-Jahres-Plan und dann müssen alle sagen: Wir riskieren es, vertrauen dem Plan, setzen es um und schauen, was passiert. Im Moment sagt jeder, wir müssen was tun, aber keiner hat den Mut zu sagen: Ich übernehme die Verantwortung. Wenn Babyschritte nicht reichen, wie müsste ein Riesenschritt aussehen?

Erst mal die Frage beantworten: Was ist das deutsche Tennis? Ich kann sagen, was ist das amerikanische Tennis: Riesen-Aufschlag, Riesen-Vorhand, viele Hartplatzturniere. Spanische Schule ist Vorhand umlaufen, viel Sand, viel Topspin, viel arbeiten, arbeiten, arbeiten... Früher gab es die schwedische Schule, mit viel Volley und Slice, die osteuropäische mit sauberer Technik, seitlich stehen. Aber was ist die deutsche Schule? Das fängt schon damit an, dass sechs Monate auf dem weltweit schnellsten Belag gespielt wird, das ist der deutsche Teppich, die anderen sechs Monate auf dem langsamsten Belag der Welt, die deutsche Asche. Das ist komplette Verwirrung für die Kinder, die müssen alle sechs Monate ihr Tennis umstellen. Dann haben wir das Schulsystem: Kinder können nicht acht Stunden in der Schule sitzen und danach noch Tennis spielen. Sie sagen auch, dass die Einstellung gegenüber dem Sport in anderen Ländern eine ganz andere ist.