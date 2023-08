Mit 41 Jahren: Erstes WM-Gold für Para-Fahrer Schindler

Außerdem holte sich Maike Hausberger in der C2-Klasse den Sieg, nachdem sie zuvor schon auf der Bahn WM-Gold im Scratch geholt hatte. In den Straßen-Wettbewerben haben die deutschen Para-Radsportler damit schon drei Siege eingefahren. Dreiradfahrer Maximilian Jäger hatte am Mittwoch die T2-Klasse gewonnen.