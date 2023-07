Mit Festivalstimmung Richtung Olympia? Die Finals als Chance

Bei so vielen Sportarten mit ihren individuellen Höhepunkten im Jahreskalender bleiben Terminkonflikte allerdings nicht aus. So hätte sich Olympiasieger Florian Wellbrock einen anderen Zeitraum für die Finals gewünscht. „Ich muss ehrlicherweise etwas mit dem Kopf schütteln. Der Schwimmsport wird da in Deutschland gar nicht gut verkauft“, sagte Wellbrock der dpa. Der Tokio-Olympiasieger im Freiwasser und derzeit beste deutsche Schwimmer nimmt wegen der schon am 14. Juli beginnenden Weltmeisterschaften in Japan nicht an den nationalen Titelkämpfen teil. Auch die anderen WM-Starter haben ihr Training natürlich auf die WM ausgerichtet.