Mitfiebern bei Super Bowl: So funktioniert American Football

Spielprinzip: Es gilt, möglichst viele Punkte zu erzielen. Das größte Ziel der Footballer ist es dabei, den Ball in die gegnerische Endzone zu befördern. Entweder rennt ein Spieler mit dem Ball in die Zone oder er fängt ihn dort – das bringt einen Touchdown und damit sechs Punkte. Per Zusatzpunkt kann die Mannschaft mit einem Schuss (Kick) durch die Torstangen einen weiteren Punkt erzielen. Während des Spiels kann sich ein Team ebenfalls zu einem Kick entscheiden – landet der Schuss erfolgreich zwischen den Stangen, gibt es drei Punkte für das „Field Goal“. Angriffsserie: Pro Angriffsserie hat die Offensive vier Versuche („Downs“), sich um mindestens zehn Yards in Richtung der Endzone des Gegners zu bewegen – durch Passen oder Laufen. Schafft sie das nicht, bekommt der Gegner den Ball und darf mit seiner Offensive angreifen. Werden die zehn Yards – oder mehr – geschafft, gibt es eine neue Serie, wieder vier Versuche (neues „First Down“) für weitere zehn Yards. Selbstverständlich können jederzeit auch mehr als diese zehn Yards überwunden werden. Schafft die Offensive allerdings kein neues First Down, kann sie den vierten Versuch für einen „Punt“ nutzen, eine Art Befreiungsschlag, um den Ball möglichst weit in der gegnerischen Hälfte zu platzieren. Ist die Offensive in Reichweite eines Field Goals, versucht der Kicker wenigstens die drei Punkte einzusacken.