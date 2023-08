Nach Coup: Saulheimer Schach-Wunderkind unterliegt Carlsen

Der 18-jährige Keymer hatte Carlsen am Mittwoch zum ersten Mal besiegen können. Dem weltbesten Spieler, der Anfang des Jahres auf eine Verteidigung seines Weltmeistertitels aus Motivationsgründen verzichtet hatte, war gegen Keymer in der ersten Partie ein folgenschwerer Fehler unterlaufen. Am Freitag wird in zunächst zwei Partien Schnellschach versucht, den Achtelfinalisten zu ermitteln.