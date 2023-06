„Neuland“ beim DOSB: Der Umgang mit olympischem Trendsport

Die Lifestyle-Sportarten Skateboard, Sportklettern und Wellenreiten feierten in Tokio Premiere, Breaking wird in Paris erstmals dabei sein. Das Internationale Olympische Komitee will mehr Flexibilität und Rotation bei Sommer- wie Winterspielen, um sie attraktiver, jünger, moderner zu machen. Trends kommen und gehen, die Probleme bleiben.