NFL kommt: Auch Super-Bowl-Champion tritt in Frankfurt an

Frankfurt. Der Champion gibt sich die Ehre in Frankfurt: Die deutschen American-Football-Fans in Deutschland können sich auf Super-Bowl-Gewinner Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes freuen. Im November gibt die US-Liga NFL zwei Gastspiele im Deutsche Bank Park: In den Liga-Spielen treffen die Chiefs zunächst am 5. November auf die Miami Dolphins. Eine Woche später kommt es im Stadion von Eintracht Frankfurt zum Duell zwischen den New England Patriots mit den Indianapolis Colts. Seit Monaten ist es ein offenes Geheimnis, dass die beiden Hauptrundenspiele in Frankfurt stattfinden werden – am Mittwoch hat es die NFL bestätigt.