Niersteiner spricht über seinen Sieg beim Wiesbaden-Marathon

Wiesbaden/Nierstein. „Der erste Lauf meines Lebens“, so erinnert sich Tobias Kaufhold lachend, „war eine Katastrophe“. In Oppenheim trat der Niersteiner vor wenigen Jahren im Halbmarathon an, lief das Rennen in 1:59 Stunde, war frustriert, verlor aber dennoch nicht die Lust am Laufen. Zum Glück. Denn Kaufhold steigerte sich beachtlich. Am Wochenende gewann der 40-Jährige nun sogar erstmals einen Marathon. In Wiesbaden lief Kaufhold als Erster über die Ziellinie und genoss den Jubel beim Einlauf. „Man hat schon gemerkt, dass der Marathon dort noch recht jung ist. Manchem Zuschauer musste man entgegenschreien, nicht auf der Strecke zu spazieren. Aber am Ziel haben sich die Veranstalter richtig Mühe gegeben“, erzählt er lachend.