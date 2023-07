Olympia-Dritte meistert Leidenszeit und freut sich auf China

Im vergangenen Jahr ist Scheder aus ihrer angestammten sportlichen Heimat Chemnitz weggezogen nach Köln. Dort studiert sie an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und erweitert dies an der Hochschule in Baunatal zu einem Bachelor-Abschluss in Bewegungscoaching und Gesundheit. Im September muss sie ihre Diplomarbeit abgeben, Anfang kommenden Jahres stehen dann die Prüfungen an und im April, so hofft sie, hat sie neben dem Diplom auch ihren Bachelor.