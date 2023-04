Olympia im Visier: EM für Turner „ganz wichtiger Schritt“

Die Männer mit Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Halle/Saale), Lucas Kochan (Cottbus), Nick Klessing (Halle/Saale) und EM-Debütant Pascal Brendel (Wetzlar) starten am Dienstag bereits um 9.00 Uhr in ihre Ausscheidung. Neuling Milan Hosseini (Böckingen) kämpft am Boden, am Sprung und an den Ringen um einen Final-Platz. „Wir orientieren uns auf die Mannschaftsleistung und erst danach auf Einzelergebnisse. Wir geben jetzt alles für die Mannschaft“, sagte Bundestrainer Valeri Belenki. In München war sein Team Siebter geworden.