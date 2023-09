Olympiaticket in Gefahr: WM-Dämpfer für Deutschland-Achter

Ein Scheitern bei der Olympia-Qualifikation ausgerechnet in der populärsten Bootsklasse wäre für den Rudersport im Kampf um mehr Aufmerksamkeit kontraproduktiv. Ein ähnliches Malheur hatte es zuletzt vor den Sommerspielen 2000 in Sydney gegeben, als die Crew sowohl bei der WM ein Jahr zuvor in Kanada als auch bei der Nachqualifikation in Luzern gescheitert war. Steuermann Wiesen ist guter Dinge, dass der aktuellen Crew ähnliche Erfahrungen erspart bleiben: „Wir werden unsere Schlüsse ziehen und das Rennen am Freitag besser gestalten“, sagte er voller Hoffnung auf einen der ersten beiden Plätze.