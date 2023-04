O'Sullivan vor WM-Duell attackiert: „Nett, wenn er schläft“

„Ronnie O'Sullivan ist so eine Legende. Er ist so ein guter Spieler, wenn er am Tisch ist. Und er ist so ein netter Mensch, wenn er schläft“, sagte Vafaei im Interview des Senders BBC und musste lachen. „Sie wissen, was ich meine“, fügte der 28-Jährige hinzu und versprach, die Fans könnten sich auf das Achtelfinale freuen. „Jeder Sport braucht Leute wie uns“, sagte Vafaei und forderte die Zuschauer auf: „Holt Euch alle Euer Popcorn.“