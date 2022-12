Paradiesvogel Wright im „Ally Pally“ der Gejagte

Van Gerwen steht seinen Rivalen auch verbal in nichts nach. Der 33-Jährige dominierte die Szene jahrelang und steht diesmal besonders im Blickpunkt, nachdem ihn letztes Jahr ein positiver Corona-Test zur ungünstigsten Zeit aus dem Turnier nahm. „Das ist das größte Ding des Jahres. Ich bin zurück auf meinem Weg und gehe selbstbewusst in das Turnier“, sagte van Gerwen, der in diesem Jahr vier große Majors für sich entschied.