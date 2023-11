Partien um 75 Pfund: Hopps Leiden beim Abstieg

Schon vor einem Jahr sprach Darts-Experte Elmar Paulke von „einem Einbruch“ in Hopps Laufbahn. „Solche Entwicklungen gibt es, es gibt aber auch die, die raus sind und nicht mehr zurückkommen“, sagte Paulke. Derzeit muss Hopp befürchten, dass ihm aller Motivation zum Trotz letzteres passiert. Was hat Hopp in diesem Fall vor? „Ich habe schon ein Polster und in den guten Jahren das Geld gespart, aber ja, es kann durchaus die Situation sein, dass ich mich damit befasse: Alltagsjob und nur noch Donnerstag bis Sonntag Darts spielen“, sagte er. „So eine Kaffeepause mit Kollegen, das kenne ich gar nicht. Auch darüber mache ich mir Gedanken.“