Party nach Pandemie: Britische Sause nach chaotischen Jahren

Diesmal dürfte es wieder um den Sport gehen, den Deutschlands Bester Gabriel Clemens in der „Süddeutschen Zeitung“ als „permanentes Elfmeterschießen“ bezeichnete. „Es geht hin und her, eins gegen eins, das macht den Reiz aus“, sagte Clemens. Auch in Deutschland dürften die TV-Quoten zwischen den Jahren ordentlich ansteigen, wenn nach der Fußball-WM und vor der Bundesliga-Rückkehr auch kaum Wintersport geboten wird und das Pfeilewerfen in der britischen Hauptstadt zu einer der wenigen Livesport-Attraktionen wird.