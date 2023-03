„Phänomenal“: Darts-Star Price in Topform nach Berlin

Am kommenden Donnerstag (20.00 Uhr) gastiert die hochdotierte Prestigeliga des Darts-Sports in der Arena am Berliner Ostbahnhof. Der ehemalige Rugby-Profi Price, der bei der WM noch das Viertelfinale gegen den Deutschen Gabriel Clemens verlor, sagte in der Nacht zum Freitag: „Ich bin dankbar, dass ich meine Topleistung im Finale gezeigt habe. Einmal habe ich gestrauchelt, da hat Michael das Leg gewonnen. Ich wünschte, ich hätte mit 6:0 gewonnen.“