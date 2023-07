Rahmenbedingungen festgelegt: Russen und Belarussen vor Rückkehr

Durch die Entscheidung bleibt der seit Anfang März 2022 bestehende Bann für Russen und Belarussen für dieses Jahr bestehen. Eine Teilnahme an den bevorstehenden Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Valencia (23. bis 27. August) und im Gerätturnen in Antwerpen (30. September bis 8. Oktober) ist damit ausgeschlossen. Bei beiden Titelkämpfen werden zahlreiche Olympia-Startplätze vergeben.