Rekorde und Bestzeiten: Deutsches Team in starker Frühform

Insgesamt haben 20 Athleten die Normzeiten für Fukuoka geschafft. Bei der WM im vergangenen Jahr in Budapest waren nur zehn Beckenschwimmer qualifiziert gewesen. „Unsere etablierten Kräfte haben sich in Berlin gewohnt stark präsentiert, die drei deutschen Rekorde von Angelina Köhler, Ole Braunschweig und Florian Wellbrock stimmen uns optimistisch für den Sommer. Dass sich trotz der harten Normzeiten diesmal auch sechs der sieben Staffeln für die WM qualifizieren konnten, freut uns natürlich sehr“, sagte Sportdirektor Christian Hansmann. Am Dienstag wird der DSV bei einer Nominierungssitzung das WM-Team benennen.