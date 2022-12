Rekordtag: Elendt, Köhler und Lagen-Staffel überzeugen

Den Anfang machten die Männer, die im Finale in 1:31,79 Minuten Sechste wurden und damit eine Hundertstelsekunde schneller waren als das deutsche Team 2018. Aus dieser Staffel war Kusch auch diesmal dabei. Der Rekord ging etwas unter, da die italienische Staffel in 1.29,72 Minuten Weltrekord schwamm. „Erstes WM-Finale, erster Rekord: Das ist ein perfekter Abschluss meines Australien-Abenteuers“, sagte Salchow nach einem halbjährigen Auslandssemester in Down Under. In dieser Zeit trainierte er auch mit Australiens Topstars.