Rettig überraschend neuer DFB-Geschäftsführer

Dass er dabei auch den Finger in die Wunde legen wird, dürfte wenig überraschen. In der jüngeren Vergangenheit hatte Rettig nicht mit Kritik auch am DFB gespart. „Der deutsche Fußball hat irgendwann verpasst, den Hebel umzulegen“, hatte er Mitte August dem Onlineportal „Watson“ gesagt. Im Verband habe man in der Nachwuchsarbeit „Dinge zu lange vor sich hergeschoben“, ergänzte der frühere Kommissionsvorsitzende bei der Einführung der Nachwuchsleistungszentren.