Romantschuks schwierige WM: Krieg im Kopf, Becken vor Augen

Für Mychajlo Romantschuk ist das bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan nicht leicht. Der Ukrainer berichtete zuletzt davon, regelmäßig vom Krieg in seiner Heimat zu träumen. Er bangt um seine Karriere. Trotzdem will er in Fukuoka um Medaillen schwimmen und dabei auch seinen Kumpel und Trainingspartner Florian Wellbrock bezwingen.