Roßkopf vor WM: „Nicht immer chinesische Nationalhymne“

In Durban fehlt der 42-Jährige wegen einer Schulterverletzung. Sein großes Ziel ist die Olympia-Teilnahme im nächsten Jahr in Paris, diese will er durch einen verfrühten WM-Start nicht gefährden. „Obwohl Timo immer noch magische Momente im Tischtennis produziert: Ihn ohne Training zu einer Weltmeisterschaft zu schicken - das wollen wir nicht“, sagte Sportdirektor Richard Prause. „Es ist bekannt, dass es 2024 eine größere Veranstaltung in Paris gibt. Da gilt es, fit und gesund zu sein. Diese WM wäre für ihn deutlich zu früh gekommen.“