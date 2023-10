Rugby-WM: Südafrika durchkreuzt Englands perfekten Plan

Erst zweieinhalb Minuten vor dem Ende eines denkwürdigen WM-Halbfinals hatten die Springboks den bis dahin perfekten Matchplan Englands durchkreuzt und war das erste Mal in Führung gegangen. Handré Pollards Straftritt zum 16:15 genügte dem Titelverteidiger an diesem verregneten Abend in Paris, um erneut ins Endspiel einzuziehen. Dort wartet am kommenden Samstag Neuseeland.