Nationalelf: Sportpsychologe vermisst Teamgeist und Biss

In den öffentlichen Bewertungen wurde ein Schwerpunkt der Kritik deutlich. An Stammtischen hieß es: „Die Spieler haben keine Eier.“ Ex-Weltmeister Rudi Völler hat gesagt: „Mir fehlt in den entscheidenden Momenten das Brennen der Spieler, man hatte das Gefühl, dass die letzte Gier fehlt. “ Wie sehen Sie das?

Das war auch mein Eindruck, um ehrlich zu sein. Man sah das ja auch teilweise an der Körpersprache. Dass die Spieler nicht immer so nachhaltig und gierig dem Ball hinterhergerannt sind. Man hat sich vielleicht zu sehr auf den Nebenmann verlassen. Teilweise wurden Spieler ja auch auf ungewohnten Positionen eingesetzt. Das war sicherlich auch unglücklich. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass sich nicht alle so reingehängt haben, wie das früher der Fall war. Stichwort: diese deutschen Grundtugenden im Fußball, die früher ja immer an Stammtischen herangezogen wurden.