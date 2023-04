Schach-WM: Remis in elfter Partie

Dem Russen fehlen damit gegen den Chinesen noch eineinhalb Punkte bis zum Titelgewinn. „Ich sollte alles geben, um den Job zu machen“, sagte Nepomnjaschtschi. „Natürlich ist es noch nicht vorbei.“ Das nächste Duell der beiden findet am 26. April statt. Mit einem Sieg könnte Nepomnjaschtschi Ding extrem unter Druck setzen. „Natürlich werde ich versuchen, in den letzten drei Spielen mein Bestes zu geben“, sagte Ding. Den freien Tag werde er zur Vorbereitung für einige zusätzliche Ideen nutzen, so der 30-Jährige.