Schwimm-Verband darf weiter mit Fördergeldern rechnen

Konsequenzen für die aktuelle Förderung des DSV haben die Vorfälle demnach zunächst nicht. „Er erfüllt auch alle sonstigen Fördervoraussetzungen, so dass nach derzeit geltenden Förderrichtlinien einer Förderung nach den gleichen Maßstäben wie für alle Bundessportfachverbände nichts entgegensteht“, heißt es in dem Bericht an die Mitglieder des Sportausschusses des Bundestages. Dieses Gremium wird am Mittwoch in Anwesenheit der neuen DSV-Doppelspitze Wolfgang Rupieper und Kai Morgenroth zu diesem Thema tagen.