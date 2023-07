Schwimm-WM in Japan: Chancen, TV und Stars

Größtenteils nicht, es gibt aber Ausnahmen. Am 24. Juli und am 26. Juli will das ZDF im Rahmen von „Sportstudio live“ von den Weltmeisterschaften berichten. Zusätzlich sind Livestreams geplant - beispielsweise am 30. Juli, wenn Wellbrock auf seiner Paradestrecke über 1500 Meter nach einer Medaille greifen will. Die ARD berichtet nachrichtlich. „Wir wünschen uns alle, dass unser Sport noch mehr Aufmerksamkeit bekommt“, sagte Europameisterin Isabel Gose der Deutschen Presse-Agentur. „Da steckt so viel harte Arbeit hinter.“