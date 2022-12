Schwimmer Kusch bei Kurzbahn-WM Siebter

Ihr Fokus bei den Titelkämpfen liegt in erster Linie auf der Konstanz an den fünf Wettkampftagen. „Nach dem Silber in Budapest war an den folgenden Tagen doch etwas die Luft raus. In Melbourne will ich an allen Tagen auf hohem Niveau schwimmen“, sagte die Frankfurterin, die seit zweieinhalb Jahren in den USA lebt und trainiert. Mit Olympiasiegerin Lydia Jacobi aus den USA ist sie in einer Trainingsgruppe und mit ihr befreundet. „Ich habe mir einiges von ihr abgeschaut“, sagte Elendt.