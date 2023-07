Schwimmerin Elendt scheidet überraschend aus: Gose im Finale

Rafael Miroslaw zog über 200 Meter Freistil ebenfalls in die Runde der besten 16 Athleten ein. Lukas Märtens verzichtete dagegen - anders als ursprünglich geplant - auf einen Start auf dieser Strecke. Der 21-Jährige hatte erst am Sonntag Bronze über die doppelte Distanz gewonnen. Märtens will sich nun erholen und auf die Rennen über 800 und 1500 Meter konzentrieren. Am Dienstag findet der Vorlauf über 800 Meter statt. In dem Rennen greift auch Freiwasser-Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock erstmals ins Geschehen im Becken ein.