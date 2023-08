Seitz gewinnt erste Qualifikation für Turn-WM

Nach längerer Verletzungspause trat Sarah Voss aus Köln nur am Balken und am Boden an. Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) musste wegen einer Fußprellung auf einen Start bei der internen Ausscheidung verzichten. Nach Angaben des Deutschen Turner-Bundes (DTB) wird die 26-Jährige jedoch zur abschließenden Qualifikation für die WM vom 30. September bis 8. Oktober beim Länderkampf am 9. September in Heidelberg antreten.