Seitz: Olympia-Aus für Turn-Team „Schock“

Die deutsche Mehrkampf-Meisterin will alles daransetzen, über den Quotenplatz zu den Sommerspielen im kommenden Jahr zu kommen. Sie werde trotz allem ihren Plan weiterverfolgen, kündigte sie an. „Erst gesund und dann wieder fit werden und für die Teilnahme in Paris kämpfen. Das werde ich tun, selbst wenn der Weg nun noch schwerer ist“, sagte Seitz.