Sieg der Hoffnung: WM-Triumph als Lichtblick für Südafrika

Den stemmte am Ende Kolisi in den Nachthimmel der französischen Hauptstadt, Südafrika ist nun alleiniger Rekord-Weltmeister. Heldenstatus in der Heimat hat Kolisi längst, vielleicht gerade, weil er nicht immer das perfekte Vorbild war. Kolisi wuchs im Township Zwide in Port Elizabeth auf, wurde schon als Junge in Drogenhandel verwickelt, schnüffelte Benzin und musste mit ansehen, wie ein Mann zu Tode gesteinigt wird. „Ich hätte als Krimineller enden können. Von da an gibt es noch zwei Möglichkeiten: Gefängnis oder Tod. Oder beides“, schrieb er in seiner Autobiografie „Rise“.