Smith erstmals Weltranglistenerster - Clemens auf Rang 19

Clemens selbst steht nach seinem starken Turnier im Alexandra Palace als 19. erstmals unter den besten 20 der Welt. Die Platzierung garantiert dem „German Giant“ eine Teilnahme am Masters, das von 27. bis 29. Januar in Milton Keynes ausgetragen wird. Clemens ist wegen seines WM-Halbfinaleinzugs auch ein Anwärter für die lukrative Premier League. Eine Entscheidung darüber soll aber erst in den kommenden Wochen fallen.