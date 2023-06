Solarer Berg und Co.: Was das Roth-Rennen besonders macht

Er habe im vergangenen Jahr nach Corona die Massen gesehen beim Challenge in Mittelfranken. „Und du wolltest einfach dabei sein“, meinte der Brite Joe Skipper, während der nahe Chicago aufgewachsene Ben Kanute sich an die Junioren-Trainingstage im Grünen in den USA erinnert fühlt. An diesem Sonntag ist es wieder so weit, um 06.30 Uhr startet der für viele längste Tag des Jahres.