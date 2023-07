Stabhochspringerin Sarah Vogel sieht keine Grenzen

Jetzt steht der Sport für Sie wieder im Mittelpunkt.

Ich habe auf die deutsche U23-Meisterschaft am vergangenen Wochenende verzichtet, das wäre von der Belastung her einfach zu viel gewesen. Aber nun kommen am Donnerstag die deutschen Meisterschaften der Aktiven in Düsseldorf und dann eine Woche später die U23-Europameisterschaften.