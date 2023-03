Tagessieg für Clayton: Darts-Serie von Price endet in Berlin

Berlin (dpa) - . Der Waliser Jonny Clayton hat sich in der Darts-Premier-League zurückgemeldet und in Berlin die Siegesserie von Gerwyn Price beendet. „The Ferret“ setzte sich am Donnerstagabend erst gegen Price (6:4) und dann im Finale gegen Englands Weltmeister Michael Smith (6:4) durch. „Das war kein einfacher Ritt. Es ist ein großartiges Gefühl, wieder auf dieser Bühne zu siegen“, sagte Clayton nach einem starken Abend. Die Atmosphäre sei „absolut fantastisch“ gewesen, berichtete der Tagessieger.