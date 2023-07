Bis Ende Mai wurden etwa 6,8 Millionen von insgesamt rund 10 Millionen Eintrittskarten verkauft. Seitdem haben die Veranstalter keinen neuen Stand mitgeteilt - es dürften mittlerweile also noch mehr Tickets weg sein. Seit dem 5. Juli werden in einer dritten Verkaufsphase Karten für die Wettbewerbe in anderen französischen Städten angeboten. Fans können sich noch Tickets sichern für: Basketball und Handball im nordfranzösischen Lille, Fußball in Bordeaux, Nantes, Nizza, Marseille, Lyon und Saint-Étienne sowie Segeln in Marseille.