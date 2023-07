Tischtennis-Star Boll muss um seinen Platz kämpfen

Wegen einer Verletzung an seiner linken Schulter hatte der Rekord-Europameister letztmals Ende Februar in einem Pflichtspiel an der Platte gestanden. Boll, der für viele überraschend weder gegen Portugal noch im ersten Turnierspiel gegen Belgien (3:0) eingesetzt wurde, rechnete am Freitagabend „eher nicht“ mit seinem Einsatz im Endspiel. „Mich jetzt im Finale reinzuwerfen, wäre wahrscheinlich riskant“, sagte die frühere Nummer eins der Welt.