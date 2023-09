Triathlet Lange: Wer respektlos rangeht, wird bestraft

Mit einer WM nicht in Hawaii hat er sich mittlerweile abgefunden. „Generell hat Nizza auch eine große Historie im Triathlonsport, wenn auch nicht mit Ironman-Weltmeisterschaften. Aber Nizza ist nach Hawaii wahrscheinlich die zweitbeste Wahl.“ 1982 wurde am Mittelmeer bereits ein Langdistanz-Triathlon ausgerichtet, seit 2005 gibt es dort ein Rennen der Marke Ironman. In diesem Jahr wird in Nizza erstmals der WM-Titel vergeben. Allerdings nur bei den Männern, die Frauen starten Mitte Oktober in Hawaii. Im kommenden Jahr wird getauscht.