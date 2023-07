Triathlon in Sunderland: Ein deutsches Premieren-Podest

Nach einem dritten Rang von Annika Koch über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen am Samstag verpasste die Staffel ohne die Bronzemedaillengewinnerin aber die Top-Ränge. In der Besetzung Lasse Lührs, Anabel Knoll, Johannes Vogel und Marlene Gomez-Göggel kam das Quartett an der Roker Beach nach jeweils 300 Metern Schwimmen, 7,7 Kilometern Radfahren und 1,7 Kilometern Laufen auf Rang neun.